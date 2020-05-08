За рік від COVID-19 можуть загинути до 190 тисяч африканців – ВООЗ
Про це заявили у Всесвітній організації охорони здоров'я, повідомляє ВВС.
«У перший рік пандемії коронавірусу можуть загинути до 190 000 осіб в Африці», - стверджують в організації.
Нове дослідження організації також передрікає тривалий спалах в Африці протягом кількох років.
«COVID-19 може стати невід'ємною частиною нашого життя протягом наступних кількох років, якщо багато урядів у регіоні не діятимуть на випередження», - зазначила директорка Регіонального бюро ВООЗ для країн Африки Матшидісо Моеті.
Експерти ВООЗ стверджують, що Африку від інших регіонів відрізняє «більш розгалужена і повільніша схема передачі» вірусу.
Станом на ранок 8 травня у світі зафіксовано 3 917 564 випадки коронавірусу, зокрема 270 720 осіб померли і 1 344 120 одужали.
Фото: ЕРА