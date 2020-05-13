У Таїланді вперше від початку епідемії - жодного випадку за добу

У Таїланді вперше з 13 січня не зафіксували жодного нового випадку зараження коронавірусом COVID-19 за добу.

Про це повідомляє CNN із посиланням на місцевий орган контролю за захворюванням.

«Сьогодні у Таїланді повідомили про відсутність нових випадків коронавірусу вперше з 13 січня», - йдеться у повідомленні.

На даний момент загальна кількість випадків зараження в країні становить 3 017. З них – 58 пацієнтів померли, а 2 844 особи одужали та були виписані з лікарень.

Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 13 травня на COVID-19 захворіли 4 342 453 осіб, з них – 292 893 людини померли, 1 602 443 – одужали.

За даними Worldometer, у трійку лідерів за кількістю хворих входять США (1 408 636 осіб), Іспанія (269 520) та РФ (232 243). На четвертому місці – Велика Британія (226 463).

Фото: АА