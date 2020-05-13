У Сполучених Штатах від COVID-19 можуть померти 147 тисяч осіб

Кількість смертей у США через коронавірус COVID-19 до 4 серпня може сягнути 147 тисяч осіб.

З таким прогнозом виступив директор Інституту систем вимірювань і аналізу при Університеті штату Вашингтон доктор Крістофер Мюррей для CNN.

«Порівняно з неділею, тепер прогноз передбачає близько 2 450 додаткових смертей у Нью-Йорку, 2 тис. додаткових смертей у штаті Массачусетс та 1,7 тис. додаткових смертей у Пенсильванії. Показники в інших штатах також помітно зросли. Наприклад, у Північній Кароліні, як очікується, (від COVID-19 – ред.) загинуть приблизно ще 3,2 тис. осіб, а в Меріленд - ще близько 1,2 тис.», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, цей прогноз на 10 тисяч перевищує показники минулого тижня, які публікували в Білому домі.

Водночас, у деяких штатах спостерігається зменшення прогнозованих випадків смертності, в тому числі у Джорджиї, де, як очікується, коронавірусна інфекція забере на 1,5 тис. життів менше. Прогноз щодо Індіани також зменшився на 1,6 тис. смертей.

На думку аналітиків, точні причини змін залежать від держави. У доповіді інституту зазначається, що в новому прогнозі враховані "ключові фактори передачі вірусу, такі, як зміни в тестуванні і мобільності, а також ослаблення політики дистанціювання".

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 13 травня на коронавірус COVID-19 захворіли 4 342 453 осіб, з них – 292 893 людини померли, 1 602 443 – одужали.

За даними Worldometer, у трійку лідерів за кількістю хворих входять США (1 408 636 осіб), Іспанія (269 520) та РФ (232 243). На четвертому місці – Велика Британія (226 463).

Фото: АА