Суд США призупинив рішення Мін'юсту Трампа щодо виправдання Майкла Флінна

Суддя окружного суду США призупинив рішення Міністерства юстиції США про згортання кримінальної справи проти проросійського ексрадника Трампа Майкла Флінна, заявивши, що це питання обговорюватиметься на додаткових слуханнях.

Про це повідомляє в вівторок американське впливове американське видання The Washington Post.

"Окружний суддя США Еммет Салліван у рішенні у вівторок заявив, що очікує спроб втручання з боку окремих осіб та організацій у цю справу, яка містить політично мотивовані звинувачення", - зазначає видання.

Враховуючи це, за рішенням судді, не виключається застосування додаткових кроків у межах повноважень суду, а саме проведення додаткових слухань щодо подальших дій.

Салліван заявив, що "у слушний час" встановить графік, коли незалежні сторони можуть висловити свою позицію проти вимог Міністерства юстиції, яке прагне зняти звинувачення з Флінна.

Нагадаємо: минулого тижня Мін'юст США, очолюваний ставлеником Трампа, Вільямом Барром, заявив про припинення кримінального провадження проти Майкла Флінна. Це викликало широкий резонанс серед юридичної спільноти США. Так, близько двох тисяч колишніх чиновників Мін'юсту підписали лист, у якому закликали генпрокурора Вільяма Барра подати у відставку після його "неналежного втручання" у кримінальну справу проти проросійського ексрадника Трампа.

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Нагадаємо: у грудні 2017 року Майкл Флінн визнав себе винним у тому, що брехав агентам ФБР про характер своїх розмов із послом Росії у США Сергієм Кисляком, які відбулися за кілька тижнів до інавгурації Трампа. До цього він стверджував, що не обговорював санкцій проти РФ, запроваджених США.