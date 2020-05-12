Високий Представник ЄС засудив терористичні атаки проти цивільних в Афганістані

Високий Представник ЄС Жозеп Боррель рішуче засудив дві криваві атаки на цивільне населення в Афганістані, які призвели до чисельних людських жертв.

Про це йдеться у заяві Високого Представника ЄС, яка оприлюднена на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

"Немає таких слів, щоб виправдати жах, який ми спостерігаємо сьогодні в Афганістані. Одночасно були здійснені дві атаки – одна на пологовий будинок у Кабулі, друга – коли терорист детонував бомбу посеред церемонії поховання у Нангархарі (Nangarhar). Десятки неповинних цивільних людей були вбиті або поранені у цих жахливих актах терору", - йдеться у документі.

Високий Представник ЄС зауважив, що вбивство матерів, немовлят та медсестер, як і членів родин у часи розгубленості та скорботи, є актом зла, демонстрацією рівня людського падіння. Атака на пологовий будинок лікарні Dasht-e-Barchi, в якому працював персонал організації "Медики без кордонів", має ознаки цілеспрямованого нападу на міжнародних гуманітарних працівників. Європейський Союз висловив солідарність з цими людьми. Як йдеться у документі, нападники понесуть відповідальність за скоєний злочин.

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"Наші серця зараз з тими, хто втратив близьких, ми бажаємо тим, хто отримав поранення, що швидше одужати. Народ Афганістану заслуговує на мир. Надто довго їх країна роздирається на шматки тероризмом і насильством, які не можуть бути виправданими жодними політичними цілями. Постійне припинення вогню є абсолютно необхідним. Європейський Союз закликає всі сторони в Афганістані та у регіоні зробити це реальністю", - йдеться у заяві Високого Представника ЄС.

Нагадаємо: у вівторок бойовики здійснили напад на лікарню в районі Дашті-Барчі в Кабулі, внаслідок чого 5 мирних мешканців загинули, а ще 4 отримали поранення. Самі таліби заперечили свою причетність до цього інциденту.