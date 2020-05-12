У Кабулі бойовики напали на лікарню, є загиблі та поранені – ЗМІ

В афганській столиці Кабулі невідомі бойовики напали на лікарню, в результаті чого загинуло щонайменше п’ятеро осіб, ще четверо людей - поранені.

Про це повідомляє Tolo News.

«Повідомлялося про вибух біля лікарні в районі PD13 в Даште Барчі на заході Кабула у вівторок вранці», - йдеться у публікації.

Очевидці та журналісти розповіли, що поблизу лікарні було чутно два вибухи, а у самій будівлі було чути постріли.

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За даними джерела Tolo News, в результаті атаки щонайменше п’ятеро людей загинули, серед яких три жінки, дитина та член силових структур, ще четверо - поранені.

На місце інциденту прибув загін спецсил. З лікарні вдалося врятувати близько 40 осіб.

Поки що жодна з терористичних організацій не взяла відповідальність за атаку. «Талібан» відхилив свою причетність до цього.

Фото з сайту tolonews.com