В Афганістані затримали ватажка місцевого осередку ІДІЛ

В Афганістані в суботу, 4 квітня, затримали голову місцевого осередку "Ісламської держави" (ІГ) Аслама Фарукі. Разом з ним були затримані ще 19 джихадистів.

Про це повідомляє DW.

За даними місцевих спецслужб, Фарукі є відповідальним за нещодавній напад на храм сикхів у Кабулі, в результаті якого загинули 25 осіб, постраждали не менш як 150.

Осередок ІДІЛ активний в Афганістані з 2015 року. З того часу джихадисти влаштували низку терактів у країні. Відзначається, що в останні місяці осередок ослаблений, боротьбу з ним ведуть одночасно військові Афганістану, США і бойовики радикального ісламського руху "Талібан".