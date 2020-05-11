В Італії планують легалізувати ще пів мільйона трудових мігрантів

Працівники-іноземці, задіяні в аграрній галузі Італії, зможуть отримати тимчасову посвідку на проживання. Це стосуватиметься близько 500 тисяч працівників-нелегалів.

Про це інформує La Stampa.

"На вечірньому засіданні уряду прийняли угоду, що передбачає шестимісячні дозволи на проживання, але з правом наймати лише тих, хто раніше працював у аграрному секторі", - йдеться у повідомленні.

Таким чином уряд Італії має намір легалізувати сотні тисяч іноземних працівників-нелегалів для потреб сільськогосподарської галузі. Урядова коаліція узгодила відповідний компроміс.

Зазначається, що це стосуватиметься близько 500 тисяч нелегальних працівників, задіяних у сільському господарстві країни.

Урядова ініціатива передбачає, що мігрантам надаватиметься шестимісячний дозвіл на проживання в країні з метою пошуку роботи. У разі працевлаштування з укладенням офіційної угоди з працедавцем такий дозвіл подовжуватиметься на термін працевлаштування згідно з трудовою угодою. До працедавців, які захочуть легалізувати колишні незаконні трудові відносини, штрафних санкцій не застосовуватимуть.

Фото: zazoom.it