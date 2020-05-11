В Італії планують легалізувати ще пів мільйона трудових мігрантів
Про це інформує La Stampa.
"На вечірньому засіданні уряду прийняли угоду, що передбачає шестимісячні дозволи на проживання, але з правом наймати лише тих, хто раніше працював у аграрному секторі", - йдеться у повідомленні.
Таким чином уряд Італії має намір легалізувати сотні тисяч іноземних працівників-нелегалів для потреб сільськогосподарської галузі. Урядова коаліція узгодила відповідний компроміс.
Зазначається, що це стосуватиметься близько 500 тисяч нелегальних працівників, задіяних у сільському господарстві країни.
Урядова ініціатива передбачає, що мігрантам надаватиметься шестимісячний дозвіл на проживання в країні з метою пошуку роботи. У разі працевлаштування з укладенням офіційної угоди з працедавцем такий дозвіл подовжуватиметься на термін працевлаштування згідно з трудовою угодою. До працедавців, які захочуть легалізувати колишні незаконні трудові відносини, штрафних санкцій не застосовуватимуть.
Фото: zazoom.it