Кількість хворих на COVID-19 у Білорусі перевищила 23,9 тисячі

Кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби у Білорусі наблизилася до позначки у 24 тисячі.

Про це повідомляє БЕЛТА.

"На сьогодні зареєстровано 23 тис.906 осіб з позитивним діагнозом хвороби COVID-19", - йдеться у повідомленні.

За офіційними даними, за період епідемії одужали 6 531 пацієнт, у яких раніше був підтверджений діагноз COVID-19, померли від недуги 135 осіб.

Станом на сьогодні у Білорусі здійснено 274 060 тестувань на коронавірусну хворобу.

Як повідомлялося, станом на ранок 11 травня у світі загальна кількість заражень коронавірусом сягнула майже 4,2 мільйона, понад 284 тисячі осіб померли внаслідок хвороби.

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