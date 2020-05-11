Кількість інфікованих коронавірусом у Бельгії зросла майже до 53,5 тисячі

У Бельгії добова кількість нових госпіталізацій з діагнозом COVID-19 стабільно утримується на позначці нижче 100. Загальна кількість інфікованих з початку пандемії у країні сягнула 53 449 осіб.

Про це повідомляє бельгійське видання VRT.

«Протягом останніх 24 годин 60 нових пацієнтів з COVID-19 були прийняті до лікарень, 55 – виписані після одужання. Такими чином, кількість пацієнтів з коронавірусом у лікарнях Бельгії на сьогодні становить 2 222 особи, з яких 478 перебувають у відділеннях інтенсивної терапії, 299 підключені до апаратів штучної вентиляції легень», - йдеться у публікації.

Водночас за добу ще 368 осіб отримали позитивні тести на COVID-19, що довело загальну кількість інфікованих коронавірусом із початку епідемії у Бельгії до 53 449 осіб.

«Кількість випадків, які потребують госпіталізації, стабілізувалася на рівні менше 100 на день. У відділеннях інтенсивної терапії ми також бачимо зниження кількості пацієнтів, які потребують невідкладної допомоги – у середньому на 5% щодня. Зниження кількості підтверджених випадків інфікування на COVID-19 призупинилося. Але цьому є логічне пояснення. Ми змінили стратегію тестування і зараз проводимо його більш широко», - цитує видання провідного вірусолога країни Стівена Ван Гухта.

Незважаючи на стабілізацію у показниках захворюваності, протягом доби у Бельгії від коронавірусу померли ще 62 особи, що довело загальну кількість загиблих із початку пандемії до 8 707.

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