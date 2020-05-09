У Словаччині вперше від початку епідемії - жодного випадку COVID-19 за добу

У Словаччині вперше з початку епідемії коронавірусу два місяці тому не зафіксували жодного нового випадку захворювання протягом доби.

Загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 становить у країні 1 455, повідомляє Spectator.

"Протягом доби 8 травня у Словаччині не було виявлено нових випадків коронавірусної хвороби, таким чином загальна кількість хворих залишається 1 455", - йдеться у повідомленні.

Згідно з наведеними графічними даними, протягом минулої доби у Словаччині не було зафіксованого жодного нового випадку захворювання на коронавірусну хворобу. Перший випадок інфікування COVID-19 в країні було підтверджено 6 березня.

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Як зазначається, загалом у Словаччині 919 пацієнтів вилікувались від коронавірусної хвороби, жертвами пандемії коронавірусу в Словаччині стали 26 людей.

Як повідомлялося, у світі станом на 9 травня зафіксовано 4 030 027 випадків інфікування коронавірусом, померли 276 496 осіб, одужали - 1 394 953.

Фото: politico.eu