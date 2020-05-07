В Ісландії вилікувалися майже всі заражені коронавірусом

Ісландія майже подолала епідемію коронавірусу, оскільки 97% заражених пацієнтів у країні одужали, і лише два нові випадки COVID-19 були підтверджені протягом останнього тижня.

Про це повідомили в уряді Ісландії.

"97% пацієнтів одужали, наразі підтверджено 10 смертельних випадків, спричинених хворобою COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Лише два нові випадки коронавірусної хвороби зафіксували в Ісландії протягом останніх семи днів.

З 1799 осіб, які отримали позитивний тест на COVID-19 в Ісландії, 1750 осіб більше не інфіковані коронавірусом.

Наразі в країні налічується 39 пацієнтів з коронавірусом, троє з яких перебувають у лікарні.

Як повідомлялося, станом на 7 травня загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 у світі становить 3 836 181, із них 265 356 летальних, одужали 1 307 606 особи.

Фото: mbl.is