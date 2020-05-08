У Бельгії – понад 52 тисячі інфікованих коронавірусом

Протягом доби в Бельгії виявлено ще 591 позитивна проба на COVID-19, що довело загальну кількість інфікованих в цій країні з початку пандемії до 52 011 осіб.

Про це у п’ятницю повідомляє бельгійське видання VRT.

«Ще 591 новий випадок коронавірусної інфекції були підтверджені протягом минулих 24 годин. Разом з цим, показники продовжують демонструвати тенденцію на зниження. Кількість людей з коронавірусом в лікарнях зараз складає 2 555 пацієнтів (на 108 менше, ніж вчора). З них 508 знаходяться у відділеннях інтенсивної терапії – це на 34 хворих менше, ніж у четвер», - йдеться у повідомленні.

За оприлюдненою інформацією, протягом доби з лікарень були виписані 221 людина, загальна кількість пацієнтів, які успішно подолали хворобу, за станом на сьогодні складає 13 201.

Разом з цим, люди продовжують вмирати від коронавірусу. Лише протягом минулих 24 годин померли 107 інфікованих, що довело загальну кількість осіб, які загинули від наслідків хвороби до 8 521.