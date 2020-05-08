Варшава протестує через демонтаж в Росії меморіальних дошок загиблим від рук НКВС полякам

У Польщі протестують проти демонтажу у російському місті Твер меморіальних таблиць у пам'ять про загиблих поляків в 1940 році від рук НКВС.

Свій протест висловили Інститут національної пам’яті Польщі, а також віцепрем'єр, міністр культури Польщі Пьотр Глінський, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“ІНП Польщі рішуче протестує проти нової хвилі викривлення Катинського злочину. Ця практика означає вписування нинішньої російської держави у традицію пропагандистських маніпуляцій і злочину радянського, сталінського тоталітаризму”, - інформує ІНП Польщі.

Як підкреслюється, серед місць, де здійснювалися розстріли польських офіцерів в 1940 році, були і об’єкти, які належали до НКВС-МДБ тогочасної Калінінської області (нині Тверської – ред.).

Віцепрем’єр-міністр, міністр культури і національної спадщини Польщі Пьотр Глінський заявив, що демонтаж меморіальних таблиць є “дуже сумною справою у польсько-російських взаєминах".

“Це прикро, і ми рішуче протестуватимемо у цій справі”, - заявив Глінський.

Як стало відомо, дві меморіальні таблиці, присвячені польським жертвам Катинського злочину, було демонтовано з колишнього будинку НКВС-МДБ міста Твер. На одній із них був напис: “Пам’яті в’язнів табору в Осташкові, убитих НКВС в Калініні. Заради перестороги для світу”.

Станом на сьогодні до кінця незрозуміло, чому демонтовано ці таблиці і що з ними далі буде. Відомо, що це зробили російські націоналісти з так званого Національно-визвольного руху. За інформацією російських ЗМІ, демонтаж відбувся за рішенням прокуратури Центрального району міста Твер. Прокуратура нібито з’ясувала, що будинок, на якому були таблиці, не має нічого спільного з розстрілом поляків.

З цим не згодні в російському товаристві "Меморіал", де підкреслили, що саме в цьому будинку, де нині розташований Тверський медуніверсистет, в 1940-му році розстрілювали польських офіцерів та представників державної адміністрації.

Ці меморіальні таблиці у Твері було встановлено в 1991 році.

Катинський злочин - це розстріл військами НКВС понад 22 тис. польських офіцерів та інших представників довоєнної польської адміністрації у 1940 році поблизу села Катинь, а також поблизу Твері, Харкова, Києва та Мінська. Тривалий час радянська історіографія заперечувала факт знищення поляків радянськими спецслужбами і звинувачувала у цьому німців. Нацисти відкрили світові злочини НКВС у квітні 1943 року. СРСР лише в 1990 році визнав свою відповідальність за цей злочин. Утім, Росія й досі відмовляється передавати Польщі більшість архівних документів, що стосуються так званої катинської справи.