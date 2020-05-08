В Індії розбився МіГ-29, пілот вижив

Літак МіГ-29 ВПС Індії зазнав аварії в північному штаті Пенджаб.

Про це повідомляє NDTV із посиланням на заяву військових.

«Сьогодні перехоплювач ВПС Індії МіГ-29 розбився під час тренувальної місії біля міста Джаландхар у Пенджабі», - йдеться у повідомленні.

Військові додали, що пілот зміг вчасно катапультуватися. Його невдовзі після інциденту було направлено до лікарні рятувальним гелікоптером.

Зазначається, що літак розбився через технічну несправність, що виникла на борту повітряного судна.

У ВПС розпочали розслідувати всі обставити авіакатастрофи перехоплювача.