В Індії розбився МіГ-29, пілот вижив
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Укрінформ
Літак МіГ-29 ВПС Індії зазнав аварії в північному штаті Пенджаб.
Про це повідомляє NDTV із посиланням на заяву військових.
«Сьогодні перехоплювач ВПС Індії МіГ-29 розбився під час тренувальної місії біля міста Джаландхар у Пенджабі», - йдеться у повідомленні.
Військові додали, що пілот зміг вчасно катапультуватися. Його невдовзі після інциденту було направлено до лікарні рятувальним гелікоптером.
Зазначається, що літак розбився через технічну несправність, що виникла на борту повітряного судна.
У ВПС розпочали розслідувати всі обставити авіакатастрофи перехоплювача.