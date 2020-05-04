У Болівії розбився військовий літак: шестеро загиблих

На північному сході Болівії невдовзі після зльоту розбився легкомоторний літак ВПС країни - загинули всі шість осіб, які перебували на його борту.

Про це повідомляє Сіньхуа з посиланням на ВПС Болівії.

«Шість людей загинули в суботу внаслідок аварії легкомоторного літака ВПС Болівії поблизу міста Тринідад у департаменті Бені на північному сході країни», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, невеликий літак, на борту якого перебували чотири іспанці, а також два пілоти ВПС Болівії, вилетів з аеропорту Тринідада. Проте через 15 хвилин у його роботі стався механічний збій. При спробі повернутися в аеропорт літак зазнав аварії.

Усі шість осіб, які були на борту, загинули.

Для розслідування катастрофи створено спеціальну раду, яка протягом тижня має подати повний звіт про причини того, що сталося.

Фото з відкритих джерел