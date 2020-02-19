В Австралії у повітрі зіткнулися два літаки, четверо загиблих

Поблизу австралійського міста Мельбурн внаслідок зіткнення двох невеликих літаків у повітрі загинули четверо людей.

Про це повідомляє телеканал 9News із посиланням на місцеву поліцію.

“Четверо людей загинули в результаті зіткнення двох літаків у повітрі на півночі Мельбурна сьогодні вранці”, - йдеться у повідомленні.

Four people have been killed after two planes collided at Mangalore in the state's north-east.



Witnesses have told investigators the aircraft performing training flights, crashed in mid-air. @Eliza_Rugg9 #9News pic.twitter.com/ya02En233Z — Nine News Melbourne (@9NewsMelb) February 19, 2020

Як повідомляє телеканал, катастрофа сталася за 7 кілометрів від навчально-льотної школи у місті Манглор поблизу Мельбурна.

Нині відомо, що легкомоторний літак Piper-Seminole зіткнувся з іншим невеликим літаком Beechcraft Travel Air.

На момент зіткнення у кожному повітряному судні перебували по двоє осіб: пілот й інструктор.

Пізніше рятувальники знайшли уламки двох літаків.

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Зазначається, що обидва літаки мали дозволи на здійснення польотів біля школи.

Управління цивільної авіації разом із Бюро з питань транспортної безпеки Австралії почали розслідування для встановлення всіх обставин трагедії.

Фото: JUSTIN MCMANUS