В Індії перед зльотом загорівся пасажирський літак
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Укрінформ
Двигун пасажирського літака авіакомпанії GoAir загорівся перед зльотом на заході Індії.
Про це йдеться у заяві індійського авіаперевізника, повідомляє Independent.
“Сторонній предмет спричинив невелику пожежу, яку вже загасили. Всі пасажири та бортпровідники знаходяться у безпеці після звичайної евакуації”, - заявили в компанії.
Goair engine on fire at ahmedabad airport#goair @goairlinesindia pic.twitter.com/Dhwi1MECNn— gautam gada (@gautam_gada) February 18, 2020
Авіаперевізник додав, що повітряне судно було відбуксовано зі злітно-посадкової смуги після того, як всі пасажири залишили літак.
Як повідомляє Independent, пожежа у двигуні літака GoAir, який повинен був летіти з західного індійського міста Ахмедабад до південного Бенгалуру, сталася незадовго до самого вильоту рейсу G8 802.
Ймовірною причиною пожежі був птах, який потрапив у двигун.