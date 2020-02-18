В Індії перед зльотом загорівся пасажирський літак

Двигун пасажирського літака авіакомпанії GoAir загорівся перед зльотом на заході Індії.

Про це йдеться у заяві індійського авіаперевізника, повідомляє Independent.

“Сторонній предмет спричинив невелику пожежу, яку вже загасили. Всі пасажири та бортпровідники знаходяться у безпеці після звичайної евакуації”, - заявили в компанії.

Авіаперевізник додав, що повітряне судно було відбуксовано зі злітно-посадкової смуги після того, як всі пасажири залишили літак.

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Як повідомляє Independent, пожежа у двигуні літака GoAir, який повинен був летіти з західного індійського міста Ахмедабад до південного Бенгалуру, сталася незадовго до самого вильоту рейсу G8 802.

Ймовірною причиною пожежі був птах, який потрапив у двигун.