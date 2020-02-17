Найбільший у світі пасажирський літак сів у Лондоні попри шторм
Відеокадри сцени опублікував Sky News.
“Майстерність двох пілотів була зафіксована на відео, коли вони посадили найбільший у світі пасажирський літак на узбіччі злітно-посадкової смуги під час боротьби з чисельними поривами вітру в аеропорту Хітроу”, - йдеться у повідомленні.
На відео, завантаженому на YouTube-канал SpeedbirdTV, видно, як літак ненадовго "завис" над смугою, в той час як вітер змістив його з осьової лінії злітно-посадкової смуги на узбіччя.
Літак, що належить компанії Etihad, прямував з Абу-Дабі до Лондона.
Як повідомляв Укрінформ, у Великій Британії в результаті циклону “Денніс” загинули щонайменше 2 людини.
На території країни черговий день вирують паводки – мають місце більше 300 відповідних попереджень про стихію.
Уже скасовано сотні авіарейсів, а рух поїздів суттєво порушено.