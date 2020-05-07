Відмивання грошей та фінансування тероризму: ЄС оновив список «неблагонадійних» країн

В рамках реалізації Плану дій із боротьби з відмиванням грошей Євросоюз оновив перелік країн, які мають слабку систему фінансового контролю і представляють високі ризики у сфері відмивання грошей та фінансування тероризму.

Про це 7 травня під час віртуальної прес-конференції у Брюсселі розповів виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми сьогодні видали оновлений лист цих країн підвищеного ризику, враховуючи оцінку FATF та додаткові критерії, відповідно до Директиви ЄС проти відмивання грошей. Виходячи із прогресу, який був зроблений, ми видалили з цього переліку шість країн: Боснія і Герцеговина, Гайана, Лаос, Ефіопія, Шрі-Ланка і Туніс. Водночас, ми додали до нашого переліку 12 країн, фінансову систему яких FATF визнав слабкою: Багами, Барбадос, Ботсвана, Камбоджа, Гана, Ямайка, Маврикій, Монголія, М’янма, Нікарагуа, Панама і Зімбабве. Ми будемо вітати зусилля цих країн у здійсненні швидких реформ», - наголосив Домбровскіс.

Він зауважив - якщо країна з’являється у переліку ризиків, що складений ЄС, банки та інші професійні організації зобов’язані підвищити контроль за всіма бізнесовими трансакціями, в яких беруть участь оператори, що знаходяться у цих країнах. Ще одним наслідком є те, що в такі країни, як правило, не можуть спрямовуватися будь-які фонди Євросоюзу.

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За словами Домбровскіса, європейська сторона враховує важкі обставини, в яких опинилися країни у зв’язку із поточною кризою коронавірусу, що впливає на їх зусилля із усунення недоліків фінансової системи. Виходячи з цього, оголошений сьогодні перелік країн підвищеного фінансового ризику не застосовуватиметься до 1 жовтня поточного року.

«До переліку ЄС увійшли, країни які ідентифіковані FATF як такі, що мають слабку систему захисту від відмивання грошей. Ми також провели незалежну оцінку й інших країн, діяльність яких представляє для нас високий ризик, і які також включені у цей перелік. Такі дії спрямовані на захист нашої фінансової системи, Ми будемо перебувати у прямому та постійному контакті з цими кранами, і будемо працювати разом з ними над усуненням виявлених недоліків фінансової системи», - наголосив виконавчий віцепрезидент Єврокомісії.