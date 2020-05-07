Air France-KLM втратила €1,8 мільярда через COVID-19 та скоротить робочі місця

Авіальянс Air France-KLM, який у першому кварталі внаслідок пандемії COVID-19 втратив 1,8 млрд євро, скоротить робочі місця та очікує на ще більш тяжкі фінансові наслідки влітку.

Про це пише столичне видання Le Parisien.

«Франко-голландський авіаперевізник, який сподівається отримати з французького бюджету 7 млрд євро допомоги, щоб не збанкрутіти, повідомив про чисті втрати у розмірі 1,8 млрд євро в першому кварталі внаслідок коронавірусної кризи та скорочення робочих місць», - зазначає видання.

Лише у березні операційні збитки альянсу досягли 560 млн євро через обмеження подорожей, які зупинилися по всьому світу.

В Air France-KLM прогнозують скорочення потужності у другому та третьому кварталах приблизно на 95% та 80% відповідно. Пасажирообіг не повернеться до показників докризового періоду ще кілька років поспіль, через що авіакомпанія скоротить парк літаків щонайменше на 20% у 2021 році. У компанії заявили, що очікується також скорочення робочих місць у найближчі місяці.

Air France не єдина авіакомпанія, яка постраждала від кризи. Останніми тижнями про серйозні скорочення робочих місць заявили й інші авіаперевізники: British Airways - на 12 тис. робочих місць, SAS – на 5 тис., Icelandair – на 2 тис., Ryanair – на 3 тис., United Airlines - на 3450 та Virgin Atlantic – на 3 тис.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 6 травня у Франції підтверджено 137 150 випадків інфікування коронавірусом; 25 809 людей померли; 3 147 пацієнтів залишаються в реанімації; 53 972 особи виписані з лікарень після одужання.

Станом на ранок 7 травня у світі загалом виявлено 3,8 млн випадків COVID-19, включаючи 265 тис. летальних, одужали 1,303 млн людей.