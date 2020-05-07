Мер найбільшого міста Амазонки просить допомоги в боротьбі з COVID-19

Мер найбільшого міста тропічного лісу Амазонки закликав світових лідерів допомогти в боротьбі з коронавірусом.

Про це повідомляє AFP.

"Упродовж десятиріч ми відігравали важливу роль для здоров'я планети, зберігаючи 96 відсотків нашого первісного лісу. Тепер натомість нам потрібні медичний персонал, вентилятори, захисне обладнання, все, що може врятувати життя тих, хто захищає великий ліс", - заявив він у зверненні до світових лідерів.

Мер Манауса, найбільшого міста тропічного лісу Амазонки, звернувся до світових лідерів за допомогою в боротьбі з коронавірусом, який поставив систему охорони здоров'я міста на межу краху.

Він направив відеоповідомлення і листи з проханням про надання коштів і медичного обладнання 21 світовому лідеру, включаючи президента США Дональда Трампа, канцлера Німеччини Ангелу Меркель, президента Франції Еммануеля Макрона і прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе.

Бразилійський штат Амазонас зареєстрував 649 смертей від COVID-19. Попри те, що район Амазонки не є густонаселеним, він є домівкою для груп корінних народів, особливо вразливих для зовнішніх хвороб. Як зазначає видання, штат, який за площею учетверо перевищує площу Німеччини, обслуговує лише одне відділення інтенсивної терапії.

Бразилія є латиноамериканською країною, яка найбільше постраждала від пандемії, і сьогодні жертвами коронавірусу в країні стали майже 8 тисяч осіб.

Станом на 6 травня у світі зафіксовано 3 744 765 випадків коронавірусу, зокрема 258 884 - летальні випадки й 1 249 328 - одужання.