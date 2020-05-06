США "перезапустять" робочу групу щодо коронакризи - Трамп

Протягом найближчих тижнів у США планується завершити роботу міжвідомчої групи, створеної для протидії коронавірусу.

Про це на брифінгу заявив президент Дональд Трамп

«Метою групи була, зокрема, мобілізація профільних органів влади і координація їхніх дій. Її місце займе нова робоча група, яка зосередиться на безпечному відновленні економічної діяльності. Ми не можемо тримати країну закритою протягом 5 років», - наголосив глава Білого дому.

LIVE: POTUS at @Honeywell mask production facility https://t.co/Z4hUrfEFH8 — The White House (@WhiteHouse) May 5, 2020

Він підкреслив, що віцепрезидент Майк Пенс і його робоча група виконали велику роботу, проте на даний момент необхідна «дещо інша форма» - безпека і відновлення.

Президент додав, що зі старої робочої групи в нову точно перейдуть координатор Білого дому з боротьби з поширенням коронавірусу Дебора Біркс та директор Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі.

Кількість хворих на COVID-19 у США наближається до 1,2 мільйона, померло вже понад 70 тисяч осіб. Таким чином, США є найбільш враженою коронавірусом країною світу.

За даними Worldometer , у світі зафіксовано 3 744 765 випадків коронавірусу, зокрема 258 884 летальні, 1 249 328 людей одужали.

Фото: The White House