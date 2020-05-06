На заводі в Італії стався вибух: один загиблий, є постраждалі

Унаслідок вибуху на заводі з виготовлення пластику поблизу італійського Неаполя загинула людина, ще двоє постраждало.

Про це повідомляє ANSA.

«Одна людина загинула та двоє постраждало в результаті вибуху на заводі з виготовлення пластику поблизу Неаполя», - йдеться у повідомленні.

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Вибух стався в Оттав'яно. Зазначається, що його було чути за кілька кілометрів від місця інциденту, а дим видно у віддалених містах.

Фото: www.ansa.it