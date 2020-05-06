На заводі в Італії стався вибух: один загиблий, є постраждалі
Укрінформ
Унаслідок вибуху на заводі з виготовлення пластику поблизу італійського Неаполя загинула людина, ще двоє постраждало.
Про це повідомляє ANSA.
«Одна людина загинула та двоє постраждало в результаті вибуху на заводі з виготовлення пластику поблизу Неаполя», - йдеться у повідомленні.
Вибух стався в Оттав'яно. Зазначається, що його було чути за кілька кілометрів від місця інциденту, а дим видно у віддалених містах.
Фото: www.ansa.it