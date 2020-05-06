ЄС очікує від Молдови виконання зобов’язань, передбачених Угодою про асоціацію

Європейський Союз очікує, що уряд Молдови повною мірою виконає зобов’язання щодо впровадження правових та соціальних реформ, передбачених Угодою про асоціацію між ЄС і Молдовою.

Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель під час телефонної розмови з міністром закордонних справ та європейської інтеграції Молдови Олегом Тулеа, повідомляється на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

"ЄС очікує очевидного виконання владою Молдови зобов’язань у сфері реформ, що передбачені Угодою про асоціацію, особливо у реформах судового сектору, у боротьбі з корупцією, а також у деполітизації державних інституцій. Ці реформи є критично важливими, щоб відповісти на очікування народу Молдови. Високий представник Боррель також нагадав, що виконання цих очікуваних реформ дозволить ЄС швидко прийняти рішення щодо реалізації поточної програми макрофінансової допомоги", - йдеться у повідомленні.

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Боррель нагадав також, що ЄС очікує від молдовської влади на розв'язання питання навколо масштабного банківського шахрайства у 2014 році шляхом притягнення до відповідальності винних та повернення вкрадених активів.

Сторони обговорили також заходи з протидії спалаху коронавірусу, який не визнає державних кордонів, і боротьба з яким потребує міжнародної солідарності та співпраці.

Як йдеться у повідомленні, в рамках глобальної відповіді на пандемію коронавірусу ЄС виділив для шести країн Східного партнерства пакет допомоги у 80 мільйонів євро для вирішення негайних потреб в охороні здоров’я та 883 мільйони для соціально-економічного відновлення. Окрім цієї допомоги, Республіка Молдова адресно скористається сумою у 87 мільйонів євро за рахунок перенаправлення фондів, що були виділені в рамках її двосторонньої співпраці з Євросоюзом.

Крім того, високий представник нагадав про пропозицію Єврокомісії виділити пакет макрофінансової допомоги у 3 мільярди євро для десяти країн-кандидатів та країн-сусідів. В рамках цього пакету Молдова могла б отримати 100 мільйонів євро, які б дозволили країні обмежити економічне падіння, пов’язане із пандемією.

Боррель та Тулеа обговорили також зміцнення співпраці в рамках багатосторонньої платформи Східного партнерства та підготовку до саміту Східного партнерства, який має визначити перспективи цієї програми у період після 2020 року.