Молдова скасує надзвичайний стан з 15 травня

Влада Молдови не планує продовжувати режим надзвичайного стану після 15 травня.

Про це у Facebook повідомив президент Молдови Ігор Додон за результатам наради за участю голови парламенту Зінаїди Гречаний і прем'єр-міністра Іона Кіку.

"(На нараді) зауважили, що 15 травня закінчується термін дії надзвичайного стану, і зараз у нас немає підстав для його продовження", - йдеться у дописі.

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Водночас президент закликав громадян й надалі дотримуватись заходів безпеки, оскільки пандемія COVID-19 ще не закінчилася, а кількість інфікованих може знову зрости через ігнорування цих заходів.

При цьому Додон зауважив, що рівень смертності від коронавірусу в Молдові становить 3%, водночас у світі цей показник сягає 7%.

За даними Worldometer, у Молдові підтверджено 4 248 випадків коронавірусу, з них 128 летальних.

Як повідомлялося, загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 у світі становить 3 585 108, з них 248 655 летальних, одужало 1 161 994 людини.