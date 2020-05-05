ВООЗ закликає країни розслідувати ранні випадки COVID-19
Укрінформ
Всесвітня організація охорони здоров'я закликала уряди країн розслідувати ранні випадки захворювання Covid-19.
Про це повідомляє Washington Times.
"Всесвітня організація охорони здоров'я закликає країни розслідувати ранні випадки коронавірусної хвороби на власній території", - йдеться у повідомленні.
Така рекомендація ВООЗ стала наслідком появи доповіді, в якій сказано, що хвороба COVID-19, спричинена новим коронавірусом, потрапила до Франції у грудні минулого року - раніше ніж говорять офіційні дані.
"Цей факт (початок епідемії раніше ніж вважалося - ред.) дає нам абсолютно нову картину", - заявив речник ВООЗ Крістіан Ліндмайер.
Як повідомлялося, станом на 5 травня у світі число випадків коронавірусу перевищило 3,6 млн. Померли 252 420 пацієнтів, одужали понад 1,2 млн.
Фото з сайту washingtontimes.com