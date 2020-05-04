Розвідка США назвала причини приховування Китаєм даних про COVID-19

Міністерство внутрішньої безпеки США вважає, що Китай приховував масштаби спалаху коронавірусу для закупівлі медичних товарів, необхідних для протидії спричиненому вірусом захворюванню.

Про це повідомляє AP із посиланням на звіт американського відомства.

«Американські чиновники вважають, що Китай приховував масштаб спалаху коронавірусу та наскільки він був заразним, аби запастися медичними товарами, які були необхідні для боротьби з хворобою», - йдеться у повідомленні.

У звіті сказано, що Пекін «навмисно приховував ступінь тяжкості» коронавірусу на початку січня для того, аби збільшити імпорт та зменшити експорт медичних товарів. При цьому Китай заперечував про встановлення обмежень на експорт масок, хірургічних халатів та рукавичок.

Згідно зі звітом, Пекін упродовж більшої частини січня не інформував Всесвітню організацію охорони здоров’я про те що вірус має високий ступінь «заразності».

Утім, китайська сторона завжди відкидала звинувачення Вашингтона на свою адресу, заявляючи, що чиновники у США самі наробили багато помилок у боротьбі з пандемією.

Як повідомлялося, станом на ранок понеділка 4 травня загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 у світі становить 3 566 804, з них 248 304 летальні, одужали 1 156 982 людини.

фото: Hinxua