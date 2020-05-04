Три події світу. Реанімація Норманді, очікування Дейтона та коронавірусна геополітика

Дональд Трамп номінував на посаду посла США в Україні генерала у відставці Кіта Дейтона

Міністри закордонних справ країн Нормандського формату провели відеоконференцію. Пандемія коронавірусу продовжує обростати геополітичними подробицями.

Керівники зовнішньополітичних відомств країн Нормандського формату провели відеоконференцію, під час якої обговорили шляхи врегулювання конфлікту на Донбасі. Це було перше масштабне обговорення після Паризького саміту Норманді, який пройшов у грудні минулого року. Учасники передбачувано привітали обміни полоненими, які пройшли з того часу, проте не зсунулися зі звичних та добре укріплених аргументами позицій.

Дмитро Кулеба наголосив, що Україна і надалі вважає створення безпечних умов на Сході України першочерговою необхідністю. Сергій Лавров констатував часткове виконання лише одного пункту з Паризького комюніке. Гайко Маас нагадав, що Росія підписувала Мінські домовленості в якості учасниці, а не спостерігачки. Домовленість продовжити розмову за місяць навряд чи має викликати тривогу, куди більш показовою виглядає заява, яка прозвучала у останній день квітня з Москви. Там прессекретар Путіна Пєсков вчергове закликав офіційний Київ до прямих переговорів з Донецьком та Луганськом.

Кіт Дейтон

У Вашингтоні тим часом вирішили направити послом до України відставного генерала Кіта Дейтона, який непогано володіє інформацією про стан справ у нашій державі щонайменше у оборонній сфері, адже з 2015 року є стратегічним радником з питань оборони від США в Україні. Залишається сподіватися, що відлуння імпічменту не завадить пану Дейтону отримати схвалення Сенату та оперативно прибути до Києва, де вже майже рік немає американського посла. Вірогідна поява в українській столиці колишнього генерала дає підстави сподіватися на інтенсифікацію взаємин, незалежно від результатів майбутніх президентських перегонів. Один з перспективних напрямів – пошук шляхів долучення США до врегулювання конфлікту на Донбасі.

Майк Помпео

США, як відомо, стали лідером за кількістю хворих на коронавірус, і передбачувано намагаються знайти винного у досягненні цього неприємного рекорду. Держсекретар Майк Помпео заявив, що у Вашингтоні мають інформацію про витік коронавірусу з лабораторії в Ухані, хоча і не став розвивати тему про штучне походження небезпечної хвороби. Прагнення адміністрації Трампа обрати собі Китай в якості спаринг-партнера виглядає логічним, адже діючий президент США ще на початку березня говорив про «китайський вірус». Не менш цікаво, як протягом найближчого пів року буде вибудовуватися політика США щодо Росії. Тамтешній прем’єр Мішустін оголосив про інфікування коронавірусом, а сама РФ ставить сумні рекорди кількості діагностованих хворих практично щодня. Проте це навряд чи вплине на спалах «побєдобєсія» 9 травня та прагнення Кремля скасувати санкції під приводом протидії коронавірусу.

Євген Магда, Інститут світової політики