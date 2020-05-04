Режим самоізоляції у Туреччині контролюють майже 6 тисяч спецкоманд

У Туреччині створено майже 6 тисяч спеціальних команд, які перевіряють, чи дотримуються громадяни карантинних заходів та самоізоляції.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Туреччини Фахреттін Коджа, передає кореспондент Укрінформу.

«Ми створили розгалужену мережу з 5849 команд. Під їхнім спостереженням перебувають 464 434 особи», - повідомив міністр.

За його словами, Туреччині вдалося стримати епідемію в тому числі завдяки такій тактиці.

До завдання цих команд входить перевірка тих, хто контактував з особами, у яких підтверджено інфікування коронавірусом. Насамперед ідеться про родичів пацієнтів. Якщо в таких людей відсутні симптоми COVID-19, вони повинні перебувати в самоізоляції, а в разі погіршення стану здоров’я - інформувати лікарів.

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Як повідомлялося, від початку епідемії в Туреччині підтверджено 126 045 випадків інфікування коронавірусом, у тому числі 3397 летальних. 63 151 пацієнт одужав.