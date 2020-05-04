Трамп розкритикував Буша-молодшого за мовчання щодо імпічменту

Дональд Трамп піддав критиці Джорджа Буша-молодшого за те, що той не підтримав його під час розгляду справи щодо імпічменту.

Про це повідомляє Голос Америки.

«Президент США Дональд Трамп у неділю піддав критиці експрезидента Джорджа Буша-молодшого, після того як той закликав представників обох партій об'єднати зусилля в боротьбі з епідемією коронавірусу», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, Буш розмістив у Twitter відео, в якому заявив: «Давайте будемо пам'ятати про те, наскільки малі наші розбіжності перед лицем спільної загрози. В кінцевому підсумку ми не учасники партійних бойових дій. Ми люди, рівною мірою уразливі та рівною мірою прекрасні в очах Божих. Ми підіймаємося або падаємо разом, і ми, поза сумнівом, піднімемося».

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Своєю чергою Трамп у твіті, опублікованому в неділю, засудив Буша за те, що той не підтримав його під час розгляду у справі імпічменту.

«Щось ніхто не чув, аби він виступив проти найбільшої вигадки в американській історії!» – написав президент США.

Видання уточнює, що твіт Трампа став реакцією на коментар ведучого телеканалу Fox News Піта Хегсета, який поставив питання, чому Буш не запропонував відкласти партійні пристрасті вбік під час процедури імпічменту.

Як повідомлялося, 25 вересня 2019 року Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між президентами США та України. Через це в США розпочали процедуру імпічменту, оскільки з тексту розмови випливало, що Трамп тиснув на Зеленського, переконуючи розпочати в Україні розслідування проти сина колишнього віцепрезидент Джо Байдена.

У лютому нинішнього року Сенат виніс ухвалу про виправдання президента США.

Фото: The White House