У Канаді пасажирський літак виїхав за злітну смугу

Пасажирський літак авіакомпанії “Buffalo Airways” виїхав за злітну смугу та вдарився у сніговий замет при посадці в аеропорту населеного пункта Кугаарук у канадській території Нунавут.

Про це пише канадський суспільний мовник CBC News. Зазначається, що пасажирів на борту не було, жоден член екіпажу не постраждав. Причина інциденту поки залишається невідомою, але на момент посадки у Кугааруку була низька видимість та сильні вітри. Читайте також: В Іспанії впав військовий літак – третій за останні пів року Літак, що зазнав аварії, вилетів з міста Єллоунайф, столиці канадських Північно-західних територій. Фото: cbc.ca