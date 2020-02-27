В Іспанії впав військовий літак – третій за останні пів року
Про це повідомляє Euro Weekly News.
"Реактивний літак із іспанської повітряної військової бази в Сан Хав’єрі упав у четвер у Середземне море неподалік від піщаної коси Ла-Манга-дель-Мар-Менор. Пілот загинув", - йдеться в повідомленні.
Катастрофа сталася під час виконання тренувальних вправ.
Причини падіння літака поки невідомі.
Це вже третя катастрофа, що сталася з літаком академії ВПС за останні шість місяців.
26 серпня 2019 року приблизно в цьому ж районі розбився літак С-101, тоді пілот загинув. Крім того, 18 вересня в Середземному морі розбився навчальний літак Tamar, інструктор Даніель Мелеро і третьокурсниця Роза Марія Альмірон загинули.
Моделі С-101 перебувають на завершальному етапі свого життєвого циклу і будуть замінені 24 навчальними літаками Pilatus, прибуття яких до академії ВПС заплановано на кінець року.
Фото: twitter.com/EjercitoAire