В Іспанії розбився літак, є загиблі

В іспанській провінції Толедо розбився невеликий літак, двоє людей загинули.

Про це повідомляє El Mundo.

"Двоє людей загинули цієї неділі у містечку Касаррубіос-дель- Монте, провінції Толедо, коли літак, в якому вони летіли, розбився на місцевому аеродромі", - йдеться у повідомленні.

Унаслідок падіння літак загорівся. Двоє людей, які перебували на борту, загинули миттєво. Особи загиблих та їх стать наразі невідомі.

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Причини аварії наразі невідомі. На місці події працюють екстрені служби.

Фото: www.aviationcorner.net