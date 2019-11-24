В Іспанії розбився літак, є загиблі
Укрінформ
В іспанській провінції Толедо розбився невеликий літак, двоє людей загинули.
Про це повідомляє El Mundo.
"Двоє людей загинули цієї неділі у містечку Касаррубіос-дель- Монте, провінції Толедо, коли літак, в якому вони летіли, розбився на місцевому аеродромі", - йдеться у повідомленні.
Унаслідок падіння літак загорівся. Двоє людей, які перебували на борту, загинули миттєво. Особи загиблих та їх стать наразі невідомі.
Причини аварії наразі невідомі. На місці події працюють екстрені служби.
Фото: www.aviationcorner.net