Американські пілоти відсалютували лікарям у небі Нью-Йорка та Філадельфії
Польоти відбулися у вівторок, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
Сформовані фігури та порядок розташування літаків у небі, за військовою традицією, означав "collaborative salute" (спільний салют, або спільне вшанування), що присвячувалось усім, хто бореться з COVID-19.
Всього в акції взяли участь 12 винищувачів, у тому числі шість F-16C/D Fighting Falcons американських ВПС, а також шість F-18 C/D Hornets Військово-морських сил. Спочатку вони пролетіли над Нью-Йорком та сусіднім Нью-Арком, а потім вирушили до Філадельфії, де також пролетіли над містом Трент.
Як повідомляв Укрінформ, у вівторок в США зафіксовано понад один мільйон хворих на коронавірус. Найгірша ситуація зберігається в штаті Нью-Йорк.
Фото: reviewjournal.com