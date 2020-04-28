Американські пілоти відсалютували лікарям у небі Нью-Йорка та Філадельфії

Елітні авіапідрозділи Військово-морських сил США "Blue Angels" та Військово-повітряних сил "Thunderbirds" подякували гучною акцією медикам та іншим працівникам, які борються з пандемією коронавірусу, пролетівши над Нью-Йорком і Філадельфією.

Польоти відбулися у вівторок, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Сформовані фігури та порядок розташування літаків у небі, за військовою традицією, означав "collaborative salute" (спільний салют, або спільне вшанування), що присвячувалось усім, хто бореться з COVID-19.

Всього в акції взяли участь 12 винищувачів, у тому числі шість F-16C/D Fighting Falcons американських ВПС, а також шість F-18 C/D Hornets Військово-морських сил. Спочатку вони пролетіли над Нью-Йорком та сусіднім Нью-Арком, а потім вирушили до Філадельфії, де також пролетіли над містом Трент.

Як повідомляв Укрінформ, у вівторок в США зафіксовано понад один мільйон хворих на коронавірус. Найгірша ситуація зберігається в штаті Нью-Йорк.

Фото: reviewjournal.com