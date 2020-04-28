В Ірані понад 700 людей померли через "лікування" COVID-19 алкоголем

Радник міністерства охорони здоров’я Ірану Хосейн Хасаніан заявив, що 728 людей померли в країні через застосування метанолу в якості лікувального засобу від коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це інформує Associated Press.

"Відповідальний чиновник заявив, що внаслідок отруєння алкоголем загинуло 728 іранців у період між 20-м лютого та 7-м квітня", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, багато іранців намагалися лікуватися від коронавірусної хвороби метанолом, який є небезпечною отрутою.

Речник міністерства охорони здоров'я Ірану Кіануш Джаханпур зазначив, що загалом 5 011 людей отруїлися метанольним спиртом.

Іран зазнає найбільших втрат у зв'язку зі спалахом пандемії коронавірусу на Близькому Сході, в країні вже зафіксовано 5 806 летальних випадків та понад 91 000 підтверджених випадків коронавірусної хвороби.

За даними Worldometer, станом на 15.00 28 квітня кількість підтверджених випадків COVID-19 по всьому світу становить 3 081 561, серед яких 212 337 смертей та 931 946 випадків одужання пацієнтів.