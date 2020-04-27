Португалія збирається послабити карантин
Про це заявив прем’єр-міністр Антоніу Кошта, повідомляє АР.
«Прем'єр-міністр Португалії заявив, що влада прагне послабити деякі заходи, розроблені для запобігання поширенню коронавірусу в наступному місяці», - йдеться у повідомленні.
За його словами, нові правила щодо самоізоляції та повернення на роботу чи до школи оновлюватимуть кожні два тижні після оцінки владою їхнього впливу на повсякденне життя.
План можуть оголосити в четвер, 30 квітня.
Водночас, Кошта попередив, що прийдешні зміни не означають повернення до нормального стану - це відбудеться лише після появи вакцини проти COVID-19.
За даними сайту Worldometer, станом на 27 квітня у Португалії зафіксовано 24 027 випадків коронавірусу, з них – 928 осіб померли, 1 357 одужали.
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