Португалія збирається послабити карантин

Уряд Португалії планує поступово послаблювати обмежувальні заходи, що діють у країні через пандемію коронавірусу.

Про це заявив прем’єр-міністр Антоніу Кошта, повідомляє АР.

«Прем'єр-міністр Португалії заявив, що влада прагне послабити деякі заходи, розроблені для запобігання поширенню коронавірусу в наступному місяці», - йдеться у повідомленні.

За його словами, нові правила щодо самоізоляції та повернення на роботу чи до школи оновлюватимуть кожні два тижні після оцінки владою їхнього впливу на повсякденне життя.

План можуть оголосити в четвер, 30 квітня.

Водночас, Кошта попередив, що прийдешні зміни не означають повернення до нормального стану - це відбудеться лише після появи вакцини проти COVID-19.

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За даними сайту Worldometer, станом на 27 квітня у Португалії зафіксовано 24 027 випадків коронавірусу, з них – 928 осіб померли, 1 357 одужали.

Фото: AA