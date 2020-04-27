Кількість інфікованих у Нідерландах перевищила 38 тисяч

У Нідерландах станом на середину дня 27 квітня кількість хворих зросла до 38 245.

Про це повідомляє Національний інститут охорони здоров’я Нідерландів (RIVM).

“За останню добу 43 особи померли, виявлено 400 нових хворих. Загалом (у країні - ред.) 38 245 хворих і 4 518 померли”, - поінформували в RIVM.

Як повідомляв Укрінформ, влада Нідерландів оголосила про послаблення запровадження заходів через коронавірус після 28 квітня. Зокрема, з 11 травня запрацюють дитсадки та початкові школи.

Стоматологам було дозволено працювати, інші контакті професії, зокрема, перукарі, масажисти, наразі не можуть повернутися до роботи. Також не дозволено відвідувати будинки для літніх.

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Дітям до 12 років дозволили займатися командними видами спорту. А від 13 до 18 років також дозволено займатися спортом на свіжому повітрі, але за умови, що молодь дотримуватиметься дистанції у 1,5 метра.

Більшість запроваджених у Нідерландах обмежувальних заходів з метою протидії поширенню коронавірусу продовжили до 20 травня. До 1 вересня у країні скасовано усі масові заходи.

За порушення карантину передбачено штраф у розмірі 400 євро.