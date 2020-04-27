Джонсон назвав коронавірус найбільшим викликом з часів війни

Пандемія коронавірусу (COVID -19) у Великій Британії є найбільшим викликом з яким країна зіштовхнулася з часів війни.

Про це у понеділок заявив британський прем’єр-міністр Борис Джонсон, виступаючи біля власної резиденції на Даунінг стріт, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Це правда, що це (коронавірус – ред.) є найбільшим викликом, з яким країна зіштовхнулася з часів війни. Я не хочу применшувати проблем, з якими ми продовжуємо стикатися», - наголосив він.

Водночас Джонсон заявив, що у Великій Британії спостерігається прогрес у боротьбі з коронавірусом, адже зменшується щоденна кількість госпіталізацій нових хворих та кількість пацієнтів в реанімації.

За його словами, ці дані свідчать, що країна поступово проходить пік коронавірусу.

Британський прем’єр зазначив, що пом’якшення карантинних обмежень поки що не буде через ризик появи другої хвилі захворювання на коронавірусну хворобу в країні.

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Як повідомлялося, глава британського уряду Борис Джонсон через інфікування коронавірусом 5 квітня потрапив до лондонської лікарні St Thomas, де, зокрема, провів три ночі у відділенні інтенсивної терапії.

Станом на 27 квітня у Британії підтверджено 152 037 випадків коронавірусу. Померли 20 795 осіб.

Фото: АА