У світі вже понад три мільйони хворих на COVID-19

Загальне число випадків зараження коронавірусом у світі перевищило позначку в три мільйони осіб.

Про це повідомляє портал Worldometers.

Кількість підтверджених випадків заражень COVID-19 у світі досягла 3 004 120 та включає 207 119 смертей від цієї хвороби і 882 772 одужання.

У трійку найбільш вражених коронавірусом країн входять США (987 322 випадки), Іспанія (226 629 випадків) та Італія (197 675 випадків).

Станом на 27 квітня в Україні лабораторно підтверджено 9 009 випадків захворювання на COVID-19, за добу 392 нових.