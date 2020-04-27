Чилі хоче видавати спеціальні посвідчення людям, що вилікувалися від коронавірусу

Влада Чилі заявила про намір запровадити спеціальні сертифікати для тих осіб, які одужали від COVID-19.

Такий документ дозволить людям повернутися на роботу, повідомляє BBC.

«Чилійський уряд заявив, що втілить контроверсійний план запровадження посвідчень для людей, які перехворіли COVID-19. Ці документи дозволили би їм повернутися на роботу», - йдеться в повідомленні.

Ця ініціатива базується на впевненості чилійської влади в тому, що люди, які вилікувалися від коронавірусу, мають дуже низький шанс підхопити його вдруге.

Водночас Всесвітня організація охорони здоров'я виступає проти запровадження таких спецпосвідчень, оскільки «немає жодних свідчень, що люди, котрі одужали від COVID-19, не можуть заразитися знову». Тому, як заявили у ВООЗ, такі посвідчення можуть створити фальшиве «враження безпеки».

Більше того, такі «сертифікати імунітету» можуть стати ще й шкідливими, оскільки призведуть до повного ігнорування людьми медичних порад та підвищення ризику поширення хвороби, додали у ВООЗ.

Як повідомлялося, станом на ранок 27 квітня кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом у Чилі становить 13 331, включаючи 189 летальних.