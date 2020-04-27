Від початку пандемії Туреччина евакуювала з закордону 60 тисяч своїх громадян
Про це повідомив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, передає власний кореспондент Укрінформу.
«Станом на цей час ми повернули додому 60 тисяч наших громадян. Близько 20 тисяч іноземців повернулися з Туреччини до своїх країн», - заявив міністр.
Він додав, що Туреччина надала допомогу медичними засобами 57 країнам.
З початком місяця Рамадан Туреччина почала евакуацію з закордону 25 тисяч своїх громадян, аби вони могли провести свято з близькими. Зокрема попередньої доби з восьми країн додому повернулися 1411 осіб. Усі прибулі мусять пройти 14-денну обсервацію.
Як повідомлялося, з турецького порту Карасу до Чорноморська вирушив пором, який доправляє на батьківщину понад 90 громадян України.
Фото: МЗС Туреччини