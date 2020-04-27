Від початку пандемії Туреччина евакуювала з закордону 60 тисяч своїх громадян

Туреччина повернула з закордону від початку пандемії COVID-19 60 тисяч своїх громадян, водночас 20 тисяч іноземців виїхали з країни.

Про це повідомив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Станом на цей час ми повернули додому 60 тисяч наших громадян. Близько 20 тисяч іноземців повернулися з Туреччини до своїх країн», - заявив міністр.

Він додав, що Туреччина надала допомогу медичними засобами 57 країнам.

З початком місяця Рамадан Туреччина почала евакуацію з закордону 25 тисяч своїх громадян, аби вони могли провести свято з близькими. Зокрема попередньої доби з восьми країн додому повернулися 1411 осіб. Усі прибулі мусять пройти 14-денну обсервацію.

Як повідомлялося, з турецького порту Карасу до Чорноморська вирушив пором, який доправляє на батьківщину понад 90 громадян України.

Фото: МЗС Туреччини