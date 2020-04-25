В Італії від початку пандемії померли щонайменше 150 лікарів

В Італії від початку пандемії внаслідок ускладнень, викликаних коронавірусом, померли щонайменше 150 лікарів.

Про це інформує CNN.

"В Італії унаслідок зараження коронавірусом померли щонайменше 150 лікарів", - йдеться в повідомленні з посиланням на Асоціацію лікарів Італії.

Загалом з усіх підтверджених випадків коронавірусу в країні - майже 10% припадає на медичний персонал, зазначили в організації.

Асоціація лікарів критикує недостатні заходи італійського уряду із захисту медиків від епідемії. Як заявила спільнота лікарів, виділених нещодавно урядом 25 млрд євро для оплати праці медпрацівників недостатньо, щоб гарантувати пристойну винагороду усім, хто рятує пацієнтів.

"Передбаченого додаткового фінансування недостатньо, щоб гарантувати винагороду за всі понаднормові години у лютому та березні та за самопожертву медичних працівників, котрі зіткнулися з напливом пацієнтів до лікарень", - йдеться у заяві організації.

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Як повідомлялося, станом на ранок 25 квітня у світі зафіксовано 2 831 860 випадків коронавірусу. Одужали 807 010 осіб, померли - 197 318.

Фото: AA