У Румунії стався землетрус магнітудою 4,9

На сході Румунії недалеко від кордону з Молдовою стався землетрус потужністю 4,9 бала.

Про це повідомляє Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр (EMSC).

Епіцентр землетрусу залягав на глибині 23 км і розташовувався в 5 км від румунського міста Текуч та у 164 км до південного заходу молдавської столиці Кишинева. Землетрус стався о 22:04 24 квітня за всесвітнім координованим часом (1:04 за Києвом 25 квітня).

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Нагадаємо: раніше біля берегів Японії стався землетрус магнітудою 6,4 і два землетруси сталися в американському штаті Айдахо.