В Японії стався потужний землетрус

У японській префектурі Нагано стався землетрус магнітудою 5,5.

Про це повідомляє Kyodo news з посиланням на національне метеорологічне управління Японії.

Як зазначається, землетрус зафіксовано о 13:44 за місцевим часом (07:44 за Києвом). Епіцентр підземних поштовхів знаходився у префектурі Нагано, за 6 км від міста Мацумото і за 300 км від Токіо.

Осередок залягав практично біля самої поверхні на глибині не більше 10 км.

Даних про потерпілих і руйнування не надходило, загроза цунамі не оголошувалася.

Як повідомляв раніше Укрінформ, 21 квітня у грузинському регіоні Кахетії стався землетрус магнітудою 4,2.