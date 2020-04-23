Збитки від землетрусу в хорватській столиці склали €5,5 мільярдів

Нещодавній сильний землетрус завдав столиці Хорватії – місту Загреб – матеріальних збитків на загальну суму в 42 мільярди кун — близько €5,5 мільярдів.

Про це повідомляє Blic.

"Міністр будівництва та благоустрою Хорватії Предраг Штромар заявив, що збитки від землетрусу в Загребі та його околицях оцінюють приблизно в 42 млрд кун або €5,5 мільярдів", - йдеться в повідомленні.

Міністр наголосив, що країна буде шукати фінансову допомогу у Європейській комісії та Світовому банку, а також планується провести донорську конференцію.

Водночас міністр фінансів Здравко Маріч заявив, що Хорватії також буде потрібно до 70 мільярдів кун у найближчі кілька місяців, щоб впоратися з економічними наслідками коронавірусної кризи.

Як повідомлялося, у столиці Хорватії 22 березня одна людина загинула і ще 27 отримали поранення в результаті землетрусу магнітудою 5,3, крім того, багато людей були змушені залишити свої домівки через пошкодження будівель.