У хорватській столиці стався новий землетрус

У четвер зранку в Загребі трапився вже другий за останні дні землетрус – цього разу помітно слабкіший.

Про це повідомляє RTS.

"У столиці Хорватії місті Загреб о 9:52 цього четверга стався новий землетрус. Проте жодних даних про жертви й матеріальні збитки немає", - йдеться в повідомленні.

Хорватська сейсмологічна служба зазначила, що поштовхи були силою в 3,2 бала за шкалою Ріхтера. Їх було відчутно в різних районах Загреба.

Землетрус відчули навіть у хорватському Саборі (парламенті), де саме відбувалося пленарне засідання.

Як повідомлялося, внаслідок сильного землетрусу 22 березня Загреб зазнав помітних руйнувань, 27 людей були поранені, а 15-річна дівчинка загинула. Була пошкоджена велика кількість історичних будівель у центрі головного міста Хорватії, включаючи кафедральний собор.

Фото: total-croatia-news.com