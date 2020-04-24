На борту авіаносця "Теодор Рузвельт" уже 840 хворих на COVID-19

Кількість хворих на коронавірус моряків на авіаносці USS Theodore Roosevelt, який знаходиться біля Гуама, становить уже щонайменше 840 осіб.

Про це повідомляє New York Post із посиланням на ВМС США.

«Щонайменше 840 моряків на USS Theodore Roosevelt отримали позитивний результат тесту на коронавірус», - йдеться у повідомленні.

У ВМС додали, що ця кількість може збільшуватися, адже у відомстві очікують на результати наступної партії тестів.

Читайте також: На 26 військових кораблях США зафіксували випадки коронавірусу

Зазначається, що нині у всіх 5 тисяч людей, які перебували на борту авіаносця, взяли тест на коронавірус.

Минулого тижня стало відомо про загибель одного моряка з COVID-19 на борту американського військового корабля, який знаходиться біля узбережжя Гуама.

Як повідомлялося, станом на ранок 24 квітня у світі зафіксовано 2 725 920 випадків коронавірусу, зокрема 745 905 осіб одужали і 191 061 загинули.