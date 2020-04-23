На 26 військових кораблях США зафіксували випадки коронавірусу

На 26 кораблях Військово-морських сил США зараз перебувають моряки з діагнозом коронавірусу.

Про це повідомляє CNN.

"Станом на сьогодні активні випадки коронавірусу зафіксовано на 26 військових кораблях ВМС США. Ще на 14 суднах також фіксували випадки коронавірусу, але інфіковані члени екіпажу вже одужали", - йдеться у повідомленні.

Всі ці кораблі в цей час знаходяться на базах. Всього у складі ВМС США налічується 297 військових кораблів.

При цьому американське командування не вказує, на яких саме суднах були виявлені хворі та їхню кількість.

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Відомо лише, що Військово-морські сили - найбільш постраждалий від коронавірусу вид збройних сил США. Наразі коронавірус підтверджено загалом у 3578 військових США.

Як повідомляв Укрінформ, виконувач обов'язків міністра Військово-морських сил США Томас Модлі подав у відставку після звільнення командира авіаносця "Теодор Рузвельт" Бретта Крозьє. На борту авіаносця "Теодор Рузвельт" коронавірус виявили у 777 осіб.

Модлі звільнив Крозьє після публікації листа, який потрапив у ЗМІ, в якому той попросив керівництво ВМС вжити посилених заходів для стримування спалаху коронавірусу на кораблі.

Сам Крозьє також захворів на COVID-19.