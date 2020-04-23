На борту авіаносця "Теодор Рузвельт" - 777 заражених коронавірусом
Про це повідомляє ВМС США.
«Станом на сьогодні 99% членів екіпажу «Теодор Рузвельт» (CVN 71) пройшли тестування на COVID-19, з яких 777 осіб отримали позитивні результати та 3919 людей - негативні. Із загальної кількості позитивних випадків видужали 63 моряки. 4196 моряків зійшли на берег», - йдеться у повідомленні.
Шестеро моряків перебувають у лікарні ВМС США на острові Гуам та проходять лікування від COVID-19. Жоден з моряків, госпіталізований з COVID-19, не перебуває у відділенні інтенсивної терапії.
Один матрос помер від ускладнень, пов’язаних із коронавірусною хворобою (COVID-19).
Як повідомляв Укрінформ, виконувач обов'язків міністра Військово-морських сил США Томас Модлі подав у відставку після звільнення командира авіаносця «Теодор Рузвельт» Бретта Крозьє.
Модлі звільнив Крозьє після публікації листа, який потрапив у ЗМІ, в якому той попросив керівництво ВМС вжити посилених заходів для стримування спалаху коронавірусу на кораблі.
Сам Крозьє також захворів на COVID-19.
Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 23 квітня у світі вже зареєстрували 2 638 024 випадки зараження коронавірусом, з них – 721 734 людини одужали і 184 235 померли.