На борту авіаносця "Теодор Рузвельт" - 777 заражених коронавірусом

На борту американського авіаносця «Теодор Рузвельт» коронавірус виявили у 777 осіб.

Про це повідомляє ВМС США.

«Станом на сьогодні 99% членів екіпажу «Теодор Рузвельт» (CVN 71) пройшли тестування на COVID-19, з яких 777 осіб отримали позитивні результати та 3919 людей - негативні. Із загальної кількості позитивних випадків видужали 63 моряки. 4196 моряків зійшли на берег», - йдеться у повідомленні.

Шестеро моряків перебувають у лікарні ВМС США на острові Гуам та проходять лікування від COVID-19. Жоден з моряків, госпіталізований з COVID-19, не перебуває у відділенні інтенсивної терапії.

Один матрос помер від ускладнень, пов’язаних із коронавірусною хворобою (COVID-19).

Як повідомляв Укрінформ, виконувач обов'язків міністра Військово-морських сил США Томас Модлі подав у відставку після звільнення командира авіаносця «Теодор Рузвельт» Бретта Крозьє.

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Модлі звільнив Крозьє після публікації листа, який потрапив у ЗМІ, в якому той попросив керівництво ВМС вжити посилених заходів для стримування спалаху коронавірусу на кораблі.

Сам Крозьє також захворів на COVID-19.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 23 квітня у світі вже зареєстрували 2 638 024 випадки зараження коронавірусом, з них – 721 734 людини одужали і 184 235 померли.